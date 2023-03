Basel: Schwarzer Rauch über Chemieareal Klybeck

Beim Klybeckareal in Basel fand am Mittwoch ein Test statt, um zu überprüften, ob bei der Energiezentrale auf dem Gelände ein bivalenter Betrieb mit Gas und Öl möglich ist, im Hintergrund einer möglichen Energiemangellage im Winter 2023/2024.

«Viel schwarzer Rauch, was geht da ab?», meldete sich die Basler Nationalrätin Sarah Wyss am Mittwoch bei 20 Minuten mit einem Foto von einem schwarz schlotenden Kamin auf dem Kleinbasler Klybeck-Areal. Das sei nicht normal, meinte die besorgte SP-Politikerin. Ein News-Scout schickte ein Video, auf dem ebenfalls schwarzer Rauch zu sehen ist und tippte, dass es sich um das Chemieunternehmen BASF handeln muss. Arbeiter vor Ort gaben an, dass es etwa fünf bis sechs Minuten so geraucht habe.