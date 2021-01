Die Villa Firenze, das teuerste Haus der USA, wird am 26. Januar versteigert. Was für Häuser in dieser Preisklasse unüblich ist: Es wird kein Mindestgebot für die Auktion geben. Das 40’000 Quadratmeter grosse Grundstück könnte, theoretisch, für einen Schnäppchenpreis an die neue Besitzerin oder den neuen Besitzer gehen.