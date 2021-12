Karl Nehammer : Das ist Österreichs neuer Kanzler

Nach 52 Tagen hat Kanzler Alexander Schallenberg seinen Rücktritt angekündigt, Ex-Kanzler Kurz will die Politik ganz verlassen. Nun ist die Zeit für Karl Nehammer gekommen, der am Montag wohl neuer Regierungschef wird.

Österreich steht nach dem Rückzug von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und dem angekündigten Rücktritt seines Nachfolgers Alexander Schallenberg nach nur 52 Tagen erneut vor einem Wechsel an der Regierungsspitze. Am Freitag berät der Vorstand der konservativen ÖVP in Wien, wer künftig die Partei und das Kanzleramt in Personalunion führen soll.