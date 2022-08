Überraschung: «Das ist surreal» – Sensationsmann Odermatt führt nach dem ersten Tag

Zur Halbzeit liegt der Baselbieter Adrian Odermatt bei seinem «Heimspiel» in Pratteln völlig überraschend in Führung. Der 21-Jährige geht damit gelassen um.

1 / 4 Adrian Odermatt gewinnt auch seinen vierten Gang gegen Bernhard Kämpf mit Maximalnote. freshfocus Der 21-jährige Baselbieter liegt nach dem ersten Wettkampftag in Führung. freshfocus «Es ist wunderschön», sagt der Überraschungsmann. freshfocus

Darum gehts Der Baselbieter Adrian Odermatt liegt am ESAF nach dem ersten Tag überraschend in Führung.

Der Überraschungsmann legte am Samstag gleich drei Eidgenossen auf den Rücken.

«Das Ziel ist Gang für Gang nehmen», bleibt der 21-Jährige zurückhaltend.

Vier Gänge, viermal die Maximalnote 10 – nach dem ersten ESAF-Tag liegt in Pratteln nicht einer der Favoriten Giger, Reichmuth oder Stucki an der Spitze des Klassements. Nein, ganz zuoberst thront am Samstagabend völlig überraschend der einheimische Adrian Odermatt!

«Es ist surreal, mehr kann ich dazu gar nicht sagen», meint der 21-Jährige zu seinem ersten Wettkampftag. Es sei «wunderschön», mit vier Siegen dazustehen. «Noch ist aber nichts gewonnen», sagt Odermatt. Strebt der Baselbieter mit seiner Halbzeitführung nun etwa schon mehr als einen Kranzgewinn? «Das Ziel ist Gang für Gang nehmen und dann schauen, wofür es reicht.»

Drei Eidgenossen bezwungen

Auch wenn die ganz grossen Namen auf seinem Notenblatt noch fehlen, steht der Liesberger alles andere als zu unrecht ganz oben. Im ersten Gang bodigt er mit Stefan Stöckli den ersten Eidgenossen, lässt im zweiten Gang dem Teilverbandskranzer Niklaus Scherrer keine Chance. Nach dem Mittag bezwingt Odermatt mit Andi Imhof einen weiteren Eidgenossen souverän. Die Krönung folgt im vierten Gang, als er auch den bis dahin noch ungeschlagenen Bernhard Kämpf ins Sägemehl legt.

Dichtester Verfolger von Odermatt ist nach dem ersten Tag Pirmin Reichmuth, der 0,5 Punkte hinter dem Überraschungsmann liegt. Vor drei Jahren in Zug trat der Innerschweizer damals vor Heimpublikum als grosser Favorit an – und scheiterte. Besser mit seinem «Heimspiel» scheint nun Adrian Odermatt umgehen zu können. «Heute hat mich das auf jeden Fall beflügelt», so der 21-Jährige.

Sieben Kränze in dieser Saison

Ganz aus dem nichts kommt Odermatts Erfolg aber nicht. Der Baselbieter hat die bislang erfolgreichste Saison seiner Karriere hinter sich. Sieben Kränze konnte er in dieser Saison bereits einheimsen, nur auf der Schwägalp ging er vor zwei Wochen leer aus. Schwingt Odermatt am zweiten ESAF-Tag nur ansatzweise so weiter, wird in Pratteln das erste eidgenössische Eichenlaub dazukommen.