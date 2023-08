Kanye Wests toxische Outfit-Kontrolle

1 / 4 Seit Bianca Censori mit Kanye West zusammen ist, hat die Architektin sich modisch komplett gewandelt. GC Images Auch seine Ex-Frau Kim Kardashian passte sich modisch dem Rapper an. Sie sprach darüber, dass sie sich dadurch nach der Trennung verloren fühlte. Instagram/kimkardashian Seiner Ex Julia Fox schenkte der Rapper ein ganzes Hotelzimmer voller Kleider, mit der Bitte, sie solle ihre alte Garderobe loswerden. Getty

Darum gehts Kanye West ist bekannt dafür, die Outfits seiner Partnerinnen zu kontrollieren.

Ein Experte findet dies toxisch.

Andreas Baumann gibt Tipps, wie man mit Kontrolle in der Partnerschaft umgehen kann.

Kanye West ist bekannt dafür, den modischen Stil seiner Partnerinnen zu kontrollieren. Nach Kim Kardashian und Julia Fox hat sich seine neue Frau Bianca Censori nun ebenfalls dem Rapper in ihren Outfits angepasst. Ein Experte sieht dahinter eine ungesunde Kontrollform.

Andreas Baumann arbeitet seit über 40 Jahren als Paartherapeut und Mediator in Zürich. «Ich finde es sehr bedenklich, wenn man seinen Modestil nur wegen des Partners ändert», erzählt er gegenüber 20 Minuten. Kanye West zeige damit, dass er seine Partnerinnen und ihre Meinung nicht ernst nehme. «Das ist oft eine toxische Machtausübung, die leider sehr verbreitet ist», führt der 69-Jährige aus.

Wünsche in einer Beziehung – auch über den modischen Stil des Partners oder der Partnerin – zu äussern, sei zwar absolut legitim, jedoch sollten diese immer in der «Ich»-Perspektive verbalisiert werden, meint der Therapeut. «Es ist okay, dem Partner modische Anregungen oder Tipps zu geben. Jedoch kann es nicht sein, dass man das Gegenüber nach seinen Wünschen formen will. Man sollte die eigene Meinung der anderen Person stets akzeptieren», so Baumann.

Vor allem Männer sind Kontroll-Freaks

Ansonsten leide das Gegenüber. «Wenn jemand in der Partnerschaft kontrolliert wird, fühlt die Person sich nicht ernst genommen und manipuliert», weiss Baumann. Er gebe seinen Patientinnen und Patienten dann den Tipp, sich von den Umständen zu trennen anstatt von der Person. Im Fall von Kanye West und Bianca Censori sollte sie also ihrem Gatten sagen, dass sie sich von ihm nicht akzeptiert fühle. «Leider gibt es aber natürlich Personen, die trotzdem mit ihrer Kontrolle weitermachen, und in diesem Fall ist es besser, sich zu trennen», meint der Zürcher.

Kontroll-Freaks sind laut Baumann «schwache und unsichere Personen, die sich selbst nicht akzeptieren können». In der Tendenz beobachte er kontrollierendes Verhalten öfters bei Männern. «Vor allem, wenn es um das Aussehen geht, versuchen Männer, ihren Partnerinnen Dinge vorzuschreiben.» Frauen möchten hingegen eher das Verhalten ihres Partners kontrollieren, indem sie sich beispielsweise mehr Empathie wünschen. «Erneut möchte ich betonen, dass es komplett okay ist, Wünsche an die andere Person in der Beziehung zu äussern. Entscheidend ist, wie man diese formuliert und darauf reagiert, wenn es das Gegenüber anders sieht und sich nicht verbiegen lässt», meint er.