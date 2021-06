Veröffentlichte E-Mails : Ruhm und Rummel waren Dr. Fauci «überhaupt nicht angenehm»

Jetzt veröffentlichte E-Mails vom US-Gesundheitsexperten Anthony Fauci geben einen Einblick hinter die Kulissen zu Beginn der Corona-Krise.

Ihm, der sich bereits in den 80er Jahren während der AIDS-Epidemie einen Namen gemacht hatte, trauten die Amerikaner mehr als Präsident Donald Trump.

… von vorne: In den USA kennt jeder Dr. Fauci.

Der Schriftverkehr, der von der «Washington Post» und dem Onlinemedium Buzzfeed veröffentlicht wurde, zeigt unter anderem, wie chaotisch es in der ersten Phase der Krise unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump zuging.

Auch mit dem chinesischen Gesundheitsexperten George Gao habe Fauci trotz Spannungen zwischen den beiden Ländern in Kontakt gestanden. Es entstand ein freundschaftliches Verhältnis.

Als Fauci etwa Drohungen von Trump-Unterstützern erhielt, die ihn für Schulschliessungen und die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich machten, erkundigte sich der chinesische Kollege bei Fauci: «Ich habe ein paar News gesehen (ich hoffe, sie stimmen nicht), dass Sie von einigen Leuten attackiert werden. Ich hoffe, Ihnen geht es gut in einer so irrationalen Situation.» Einige Tage später antwortete dieser: «Danke für Ihre netten Worte. Es ist alles gut – trotz einiger verrückter Leute auf dieser Welt.»

Keine Kritik an Trump

«In den frühen Tagen der Pandemie, so scheint es, wollte jeder ein Stück Fauci», so die «Washington Post». Der renommierte Experte für Infektionskrankheiten habe versucht, viele Anfragen selbst zu beantworten, manchmal weit nach Mitternacht. Er kommunizierte «höflich, zurückhaltend und einfühlsam» und habe stets mit einem schlichten «Tony» unterzeichnet, schreibt Buzzfeed. In den Mails tauchten auch prominente Namen wie Bill Gates und Mark Zuckerberg auf.