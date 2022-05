Kritik an Walliser Kuhkämpfen: «Das ist wie beim Schwingfest, da gibt es auch Verletzungen»

In Sitten im Wallis finden am 7. und 8. Mai die traditionellen Kuhkämpfe statt. Dabei treten Eringer Kühe, eine Walliser Rasse, gegeneinander an.

Zum 100. Mal findet am 7. und 8. Mai das nationale Kuhkampf-Finale der Eringer Rasse in Sitten statt. 15’000 Menschen werden von den Veranstaltern erwartet. Zum Jubiläum schlägt nun die Tierschutzvereinigung Peta Alarm: Sie bezichtigt die Veranstalter und Züchter und Züchterinnen der Tierquälerei. «Eine solch absurde und unnötige Veranstaltung muss zwingend in die Geschichtsbücher verbannt werden», lässt sich Ilana Bolag von Peta in einer Mitteilung zitieren. «Profit und Schaulust werden hier über das Wohl der Tiere gestellt.» Die Züchter und Züchterinnen würden ihre Kühe zum Kampf zwingen, Verletzungen in Kauf nehmen und sie enormem Stress aussetzen.