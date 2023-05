Cybermobbing: «Das ist zu wenig» – Experte kritisiert Bundes-Kampagne gegen Mobbing

Jungs mobben häufiger

Zudem gaben elf Prozent der Elf- bis 15-Jährigen an, in den letzten Monaten im Internet gemobbt worden zu sein. Mädchen waren häufiger Opfer als Jungen. Diese mobbten dagegen häufiger als Mädchen – rund fünf Prozent der Schülerinnen und Schüler gaben an, in den letzten Monaten eine andere Person gemobbt zu haben.