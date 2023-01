Jugendschutzgesetz: Politiker warnen vor Folgen einer Alterskontrolle bei Netflix und Co.

Ein neues Gesetz will die Alterskontrolle bei Video- und Gaming-Plattformen vorschreiben. Gegnerinnen und Gegner warnen vor dem «datenschutzfeindlichsten Gesetz in Europa».

Darum gehts In der Herbstsession hat das Parlament das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele verabschiedet.

Es sieht vor, dass Internet-Plattformen und Abrufdienste mit Videos und Filmen das Alter der Nutzenden überprüfen müssen.

Dagegen will die Piratenpartei das Referendum ergreifen – bei der Unterschriftensammlung holpert es jedoch.

Die Schweiz sei mit «dem datenschutzfeindlichsten Gesetz in Europa» konfrontiert, warnen Gegnerinnen und Gegner des Jugendschutzgesetzes.

Auch im Parlament sprachen sich einige Politikerinnen und Politiker gegen das Gesetz aus – am Referendum nehmen sie jedoch nicht aktiv teil.

Am 19. Januar läuft die Frist für das Referendum gegen das neue Jugendschutzgesetz. Kürzlich gab die politische Bewegung Operation Libero bekannt, dass sie die Piratenpartei und die Gruppierung «Mass-Voll» bei der Unterschriftensammlung für ein Referendum unterstützen. Auch Schweizer Politikerinnen und Politiker warnen vor den Folgen des angenommenen Bundesgesetzes.

Das will das neue Gesetz

Das Parlament nahm in der letzten Herbstsession das «Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospielen» an. Damit sollen Minderjährige vor «Darstellungen von Gewalt, Sexualität und bedrohlichen Szenen geschützt werden», wie der Bundesrat damals mitteilte. Dies soll mit Hilfe von Alterskontrollen geschehen, welche die Anbieter selbst gestalten und entwickeln können.

Das wären die Folgen

Konkret sollen Internetplattformen und Abrufdienste, die Videos und Filme zeigen, vor der erstmaligen Nutzung das Alter der Nutzenden überprüfen müssen. Dazu gehören nicht nur Porno-Seiten, sondern unter anderem auch Youtube, Netflix, Tiktok, Facebook und Instagram. Somit müssten nicht nur Jugendliche, sondern alle, die einen Dienst nutzen möchten, ihre Identität mit Pass oder ID ausweisen. Eine Umfrage von 20 Minuten zeigt: Nicht alle finden das gut. «Ich finde es einfach unnötig. Man kann einen Ausweis auch fälschen oder den der Eltern nehmen», sagt Tatjana (19) aus Flawil. Für Daniel (27) aus Zürich stellt sich die Frage nach dem Datenschutz. Denn die Anbieter gelangen so theoretisch an die Passdaten Schweizer Nutzenden. Laut Rechtsanwalt und Datenschutzexperte Marcel Griesinger ist die Durchsetzung datenschutzrechtlicher Aspekte mit ausschliesslich ausländischem Unternehmenssitz nur schwer möglich.

Gegner haben das Referendum ergriffen

Nach Annahme des Jugendschutzgesetzes ergriff die Piratenpartei das Referendum. Sie kritisieren den «Ausweiszwang»: Das Grundrecht auf Privatsphäre werde so ignoriert. «Das Jugendschutzgesetz ist ein ziemlicher Polit-Unfall», sagt Sanija Ameti. Grund dafür sei, dass Behördeninteressen und die Datenweitergabe an Konzerne im Vordergrund stünden und nicht die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Bei Digitalisierungsthemen sei das leider typisch für die Schweiz. Sollte das Referendum scheitern, wäre die Schweiz «mit dem datenschutzfeindlichsten Gesetz in Europa» konfrontiert, so die Co-Präsidentin von Operation Libero. Man unterstütze deshalb das Referendum inhaltlich im Endspurt mit einem Blogbeitrag, weil es knapp werde. «Als wir vom Komitee angefragt wurden, haben wir das Gesetz geprüft und sind zum Schluss gekommen, dass der Ausweiszwang im Gesetz unverhältnismässig ist und weit über die EU-Gesetzgebung hinausschiesst.»

Politiker und Parteien halten sich von Referendum fern

Die SVP, die sich bis auf drei Enthaltungen einstimmig gegen das neue Jugendschutzgesetz aussprach, beteiligt sich nicht am Referendum. Grund dafür: «Man muss Prioritäten setzen – wir haben uns voll und ganz auf das Referendum gegen das ‹Stromfresser-Gesetz› konzentriert», sagt SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi. Die FDP-Nationalräte waren bei der Abstimmung hingegen gespalten. Doris Fiala hat für das Gesetz gestimmt. Wie sie sagt, könne sie aber auch die Gegenseite verstehen. «Hier handelt es sich um eine Gratwanderung zwischen Jugendschutz und Datenschutz.» Ihr Parteikollege Christian Wasserfallen stimmte dagegen: «Ich hoffe, dass das Referendum zustande kommt.» Aktiv wolle er sich dafür aber nicht einsetzen, da seine Partei gespalten ist. Wie er findet, sei das Gesetz nutzlos: «Jugendliche finden einen Weg, die Games zu spielen und Videos zu schauen, die sie wollen. Dass als Folge auch Erwachsene ihre Daten preisgeben müssen, geht viel zu weit.»

Weshalb lief die Unterschriftensammlung schlecht an?

In gut drei Monaten konnten die Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes lediglich 25’000 bis 30’000 Unterschriften sammeln. Also rund die Hälfte der nötigen 50’000 – und die Referendumsfrist läuft am 19. Januar ab. «Die Piratenpartei und allen voran ‹Mass-Voll› sind Akteure, die sich am Rand des politischen Spektrums der Schweiz bewegen und zuweilen stark polarisieren», sagt Politologin Cloé Jans. Gerade «Mass-Voll» habe sich in den vergangenen Jahren viele Feinde gemacht – die Parteien würden gerade im Wahljahr sehr vorsichtig damit sein, mit solchen Gruppierungen zu kooperieren. Insbesondere, wenn es nicht um eines ihrer Kernanliegen gehe. «Zudem ist das Jugendschutzgesetz im Parlament relativ breit abgestützt, was die Zahl möglicher Koalitionspartner zusätzlich einschränkt», ergänzt Jans.

