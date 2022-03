Nachwuchs im Plättli Zoo TG - «Das Känguru-Baby war zuerst nur zwei Zentimeter gross»

«Schon lange hatten wir das Gefühl, dass ein Känguru-Weibchen ein Jungtier im Beutel trägt», sagt Christoph Wüst, stellvertretender Zooleiter des Plättli Zoos. In der ersten Märzwoche konnten Tierpfleger nun endlich ein Jungtier beobachten. Man nehme an, dass es im November auf die Welt gekommen ist. Warum das schwierig zu beurteilen ist, erklärt Wüst: «Kängurus sind Beuteltiere und haben keine Plazenta. Nach etwa 20 Tagen Entwicklung in der Gebärmutter kommt ein Känguru-Baby noch als Embryo zur Welt. Mit ungefähr zwei Zentimetern und einem Gramm Körpergewicht kriecht das Baby in den Beutel hoch, wird dort durch Muttermilch ernährt und entwickelt sich fertig», sagt Wüst. «Das Känguru-Baby war zuerst also nur zwei Zentimeter gross. Damit es den Weg in den Beutel findet, schleckt die Mutter einen Weg.» Ungefähr nach fünf Monaten zeige sich das Jungtier dann das erste Mal ausserhalb des Beutels. Man rechne damit, dass es in etwa einem Monat aus dem Beutel kommt.