Notfallplan: Das kann die Schweiz tun, wenn die USA und China in den Krieg ziehen

Die Denkfabrik Avenir Suisse zeigt in einer Studie auf, was das für die Schweiz bedeuten könnte.

US-Präsident Joe Biden (links) und der chinesische Präsident Xi Jinping verhalten sich relativ ruhig. Doch was würde es für die Schweiz bedeuten, wenn die Beziehung zwischen den beiden Staaten eskaliert?

Der Ukraine-Krieg und das Coronavirus haben in den letzten Monaten die Schlagzeilen dominiert. Fast in Vergessenheit geraten ist dabei ein anderes Thema: Die wirtschaftliche Erstarkung Chinas und sein Verhältnis mit den USA.

Auch die Schweiz pflegt enge Kontakte zum Reich der Mitte. Macht sie sich so abhängig? Und was könnte sie tun, wenn der Konflikt zwischen den USA und China eskalierte? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie stark ist Chinas Wirtschaft? So stark wie noch nie. Das zeigt das Bruttoinlandprodukt (BIP), das den Wert aller Dienstleistungen und Waren ausweist, die ein Land herstellt. China konnte sein BIP in den letzten 70 Jahren verzwanzigfachen. Berücksichtigt man die Kaufkraft, liegt China im Ranking seit Jahren auf Platz eins.

Screenshot Avenir Suisse, Navigieren in unruhigen Gewässern, avenir-suisse.ch, 31. Mai 2022.

Warum brechen dann Chinas Exporte ein? 180 Millionen Arbeitsstellen in China sind vom Export abhängig. Doch dieser ist laut Li Kuiwen, Statistik-Direktor des chinesischen Zolls, gerade kompliziert: Die Null-Covid-Politik würgt das Wachstum im Land ab.

Nur rund ein Prozent des ausländischen Kapitals in der Schweiz ist aus China. Trotzdem sind rund 132’000 Arbeitsplätze in der Schweiz vom Export von Waren und Dienstleistungen nach China abhängig.

Wie steht die Schweiz zu China? Die Schweiz pflegt mit China diplomatische Beziehungen, seit 2014 gibt es auch ein Freihandelsabkommen (siehe Box). Laut Avenir Suisse steckt die Schweiz aber wie alle westlichen Demokratien in einer Zwickmühle: Sie will Zugang zum Markt, ohne ihre Neutralität, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte aufzugeben.

Muss die Schweiz ihre China-Strategie ändern?

Kommt drauf an, was passiert. Für Avenir Suisse gibt es drei Szenarien, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen der Schweiz und China in Zukunft entwickeln könnten: