Hass im Netz : Das kannst du gegen Hass im Netz tun

Rassismus, Homophobie und Beleidigungen weit unter der Gürtellinie nehmen seit der Pandemie zu, bestätigt die Dargebotene Hand. Doch wie begegnet man dem Hass im Internet? Experten geben dir Tipps gegen Hatespeech.

Der Umgangston in den S ozialen Medien ist rau. Geht es um Themen wie LGBTQ+, Klima, Jugend oder Fahrende, kommen gewisse Userinnen und User so richtig in Fahrt. Da man sich online relativ leicht verstecken kann, fallen bei gewissen Leuten schnell die Hemmungen, sie lassen ihre Wut ungefiltert heraus. Darum setzten sich immer mehr Firmen und Stiftungen gegen Hass im Netz ein. Daniela Humbel von der Dargebotenen Hand Bern ist Kampagnenleiterin gegen Hass im Internet.

Hass und Mobbing kommen überall vor, in allen Altersschichten. Darum setzt sich auch die Swisscom mit einer grossen Kampagne gegen Hate im Internet ein. Der Jugendschutzbeauftragte der Swisscom, Michael In Albon betont dabei besonders drei Sachen: «Stop, block and tell.» Man soll gar nicht auf den Kommentar reagieren, den Hater blockieren und auf der Plattform melden. Ausserdem soll man auch mit einer Vertrauensperson darüber reden. Das können Eltern, die beste Freundin oder die Lehrperson sein, die in der Situation unterstützen.