Ausflugtipps - Das kannst du in den Sportferien in der Region Zürich unternehmen

Für Naturfans

In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen etwas steigen. Was spricht gegen eine Velotour, wenn sich die Sonne durchsetzt? Um den Greifensee führt ein 20 Kilometer langer asphaltierter Weg. Die Tour kann an einem beliebigen Ort gestartet werden und dauert rund zwei Stunden. Der Weg kann auch mit Inlineskates befahren werden. Bist du lieber zu Fuss statt mit dem Velo unterwegs? Bei Hombrechtikon liegt der Lützelsee. Der Rundweg hat eine Länge von 2,8 km und dauert rund 30 Minuten.

Für kleine und grosse Kinder

Für Kulturbegeisterte

Für Abenteuerlustige

In der Adventure Arena in Dübendorf ZH musst du verschiedene Herausforderungen meistern.

Willst du einen Raum mit Laserstrahlen durchqueren, an Ringen durch die Luft hangeln oder Steilwände bezwingen? Dann bist du in der Adventure Arena in Dübendorf am richtigen Ort. In Teams von zwei bis vier Personen gilt es, die kniffligen Aufgaben möglichst schnell zu bewältigen. Ein Eintritt kostet ab 19 Franken.