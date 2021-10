Reisetipps Kasachstan – Das kannst du in Kasachstan erleben

Ah! Schweizersky! So nennt und begrüsst man uns in Kasachstan. Wer in Almaty landet, hat eine Steppe, die so weit ist wie ganz Europa, im Rücken. Kasachstans ökonomische Hauptstadt ist mehr als 2000 Jahren alt. Sie strotzt nur so von Kommunismus-Überbleibseln, aber pflegt die Erinnerung an die Seidenstrasse, die Karawanen und die Basare.