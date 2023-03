Wohnungsnot in der Schweiz: Das kannst du machen, wenn du rausgeschmissen wirst

Ein Experte erklärt, was man bei einer Kündigung tun kann.

Herr Gloor, kann jede Mieterin und jeder Mieter eine Kündigung erhalten?

Die Parteien sind grundsätzlich frei, den Mietvertrag unter Einhaltung der vertraglichen oder gesetzlichen Fristen und Termine zu beenden. Ein spezieller Kündigungsgrund wird nicht verlangt. Der Vermieter kann also der Mieterin oder dem Mieter kündigen, um sein Eigentum in einer Art zu nutzen, die seinen Interessen am besten entspricht, oder die Liegenschaft eben abzubrechen.