Ratgeber

Das kannst du tun, wenn dein Chef dich mobbt

Mobbing am Arbeitsplatz ist keine Seltenheit. Doch wie wehrt man sich, wenn der Täter der eigene Chef ist? Ein Ratgeber.

Arbeiten, die sonst niemand machen will, abfällige Bemerkungen, wenn etwas nicht gut läuft – wer diese Situationen regelmässig am Arbeitsplatz erlebt, wird oftmals gemobbt. Ist der Täter der eigene Chef, wissen viele nicht, wie sie sich wehren sollen.

Während jüngere Arbeitnehmer ab einem gewissen Leidensdruck kündigen, leiden ältere Angestellte länger und mehr unter dem Mobbing. Laut Stam-Wassmer trauen sich die Betroffenen ab einem gewissen Alter kaum mehr zu kündigen, «aus Angst davor, keinen neuen Job mehr zu finden». Wie sollten sich Betroffene also am besten verhalten?

Das Gespräch suchen

Ein Tagebuch führen

Wann hat wer was gesagt – nicht immer ist klar, wie genau eine Situation verlaufen ist. Deshalb lohnt es sich, ein Mobbing-Tagebuch zu führen. «Denn oft merken die Leute gar nicht, dass sie gemobbt werden», so Stam-Wassmer. Viele suchten den Fehler bei sich selbst. Dabei verlören sie den Überblick, was wirklich passiert sei. Wer jeden Tag aufschreibe, was passiert sei, der merke schneller, ob er unfair behandelt werde.