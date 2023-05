Fake-Profile auf Social Media: Das kannst du tun, wenn du betroffen bist

«Es macht mir im Zeitalter der künstlichen Intelligenz Angst, zu wissen, dass Leute meine Inhalte klauen können und diese dann so darstellen, damit es aussieht, als hätte ich etwas gemacht, das nicht der Wahrheit entspricht», sagt die 21-Jährige.

Rechtsanwalt Emanuel Cohen erklärt, was Betroffene rechtlich tun können und welche Strafe den Tätern droht.

Herr Cohen, was können Betroffene tun?

Welche Tatbestände sind bei solchen Fake-Profilen erfüllt?

Wird von der Täterschaft Geld verlangt für ein Angebot, das es nicht gibt, kann dies den Tatbestand des Betruges erfüllen. Schliesslich kommen je nach Konstellation als weitere Straftatbestände Ehrverletzungsdelikte infrage sowie die unbefugte Datenbeschaffung, das unbefugte Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem sowie das unbefugte Beschaffen von Personendaten. Die Strafbarkeit hängt insbesondere auch davon ab, wie die Bilder dieser Frauen beschafft wurden.

Welche Strafe droht den Tätern?

Wie hoch sind die Chancen, einen solchen Fall aufzuklären?

Das ist schwierig einzuschätzen und hängt unter anderem damit zusammen, von wo aus die mutmassliche Täterschaft diese Fake-Profile erstellt hat und wie raffiniert dabei vorgegangen wurde, um beispielsweise die Rückverfolgung ihrer IP oder der Geldflüsse zu erschweren. Ebenfalls hängen die Erfolgschancen davon ab, inwiefern und wie schnell das betroffene Social-Media-Netzwerk und die Betreiber der entsprechenden Domains den Strafverfolgungsbehörden Daten zur Verfügung stellen. Befindet sich die mutmassliche Täterschaft im Ausland, ist eine Strafverfolgung in der Regel nicht einfach.

Wird die bevorstehende Revision des Datenschutzgesetzes auf solche Vorfälle einen Einfluss haben?

Am 1. September 2023 wird der neue Straftatbestand des Identitätsmissbrauchs in Kraft treten, wonach auf Antrag mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft wird, wer die Identität einer anderen Person ohne deren Einwilligung verwendet, um dieser zu schaden oder um sich oder einem Dritten einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen. Insofern werden Fälle von Identitätsmissbrauch zukünftig diskussionslos unter Strafe gestellt. Betroffene erhalten dadurch einen besseren Schutz, was insbesondere dann wichtig ist, wenn mit einem Identitätsmissbrauch zugleich keine weiteren Straftatbestände erfüllt werden.