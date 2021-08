Gerüchte - Das kannst du vom iPhone 13 erwarten

Apple wird das Gerät voraussichtlich in den nächsten Wochen präsentieren.

In den nächsten Wochen wird Apple eine Reihe neuer Produkte präsentieren.

Jetzt startet das Wettrüsten der Handyhersteller: Erst letzte Woche hat Samsung neue Falthandys gezeigt . Nun naht ein Apple-Event, wo voraussichtlich ein neues iPhone enthüllt wird. Was aber ist zu erwarten? Das Gerät dürfte optisch kein grosses Update erhalten, davon gehen diverse Analysten aus. Aufgemotzt werden jedoch der Prozessor und wohl die Kamera. So sollen iPhone-Videos mit Hilfe von technischen Tricks künftig noch besser aussehen.

Gemunkelt wird auch, dass der Bildschirm in den iPhones verbessert wird und, dass dieser neu – Always-on ist, sprich zum Beispiel immer die Zeit anzeigen kann, wie das bei Android-Smartphones seit Jahren der Fall ist. Ausserdem soll der sogenannte Notch, also der kleine Balken oberhalb des Screens kleiner werden. Und die iPhones könnten einen Screen mit einer hohen Bildwiederholfrequenz (120 Hz) erhalten, wie es schon bei den iPad-Pro-Modellen der Fall ist. Damit wirkt alles auf dem Display flüssiger und schärfer.

Ein «Unglücks»-iPhone?

Zu Reden geben könnte aber vor allem der Namen des kommenden iPhones. Denn Apple plant offenbar, das Handy iPhone 13 zu nennen, schreibt Bloomberg.com. Das könnte nicht ganz unproblematisch werden, gilt doch die Nummer 13 in Teilen der Welt als Unglückszahl. Vermeiden liesse sich dies, indem Apple die Zahl gleich ganz weglässt, wie das beispielsweise beim iPad bereits der Fall ist. Unabhängig davon, mit welchem Namen das iPhone gezeigt wird: Apple rechnet mit bis zu 90 Millionen verkauften Stücken. Dies, weil viele auf die 5G-Technologie umsteigen wollen und die wirtschaftliche Erholung nach dem Pandemie-Jahr die Ausgaben der Kundinnen und Kunden ankurbelt, so Bloomberg.com.

An dem geplanten Anlass sollen auch neue Kopfhörer gezeigt werden. So soll der Hersteller neue Airpods planen. Das Design dieser Kopfhörer soll sich mit kürzeren Stielen an den Pro-Modellen orientieren, doch sollen die neuen Airpods günstiger sein, als Apples Spitzenmodell, schreibt Bloomberg.com. Für die Airpods wäre es das erste grosse Update seit 2019.