Weissrussen in der Schweiz - «Das Kartenhaus von Lukaschenko fällt jetzt zusammen»

1 / 7 In Weissrussland steht Machthaber Alexander Lukaschenko für seinen Führungsstil stark in Kritik. via REUTERS Lukaschenko, der seit 1994 an der Macht ist, sorgt mit seinem Regierungsstil immer wieder für Kritik. Ihm wurden unter anderem g eplante Mordanschläge im Ausland, gefälschte Wahlen und ein brutaler Umgang mit Demonstration vorgeworfen. REUTERS «Die Leute in Belarus fühlen sich ohnmächtig und wissen nicht, was sie machen sollen» , sagt die Weissrussin Olga*, die seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz lebt. via REUTERS

Darum gehts Die Regierung in Weissrussland wird nicht erst seit der Flugzeugentführung stark kritisiert.

Präsident Alexander Lukaschenko wird unter anderem Wahlmanipulation vorgeworfen.

Weissrussen, die in der Schweiz wohnen, sind sich allerdings uneinig, ob Unterstützung aus der EU gegen den Machthaber etwas bringt oder nicht.

Sie berichten davon, wie sie die Situation in Weissrussland derzeit einschätzen.



Nachdem in Weissrussland ein Flugzeug auf der Strecke von Griechenland nach Litauen zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen und ein oppositioneller Journalist an Bord abgeführt wurde, nimmt der Druck auf das Regime unter Machthaber Alexander Lukaschenko zu. Die Regierung rechtfertigte die Umleitung des Flugzeuges allerdings. Die weissrussischen Flugbehörden hätten sich der wegen einer Bombendrohung in Not geratenen Maschine angenommen. Der Flughafen in Minsk sei der nächstgelegene gewesen, heisst es in einem Telegram-Kanal, der als inoffizielles Sprachrohr von Lukaschenkos Präsidialamt gilt.

Geplante Mordanschläge im Ausland, gefälschte Wahlen und ein brutaler Umgang mit Demonstration der Opposition werden dem Regime bereits seit Jahren vorgeworfen. Vor allem die von der Opposition stark kritisierte sechste Amtszeit von Lukaschenko, die im August 2020 begann, sorgte für anhaltende Massenproteste im Land (siehe Box).

«Die Flugzeugentführung dürfte das Fass zum Überlaufen gebracht haben», sagt Alexander Sapega, Präsident der belarussischen Vereinigung in der Schweiz. Rund 1100 Belarussen leben wie Sapega in der Schweiz und beobachten die Politik Lukaschenkos aus dem Ausland. Sapega war bei der Flugzeugentführung nah dabei. «Ich war noch letzte Woche in Minsk, um meine Familie zu besuchen. Am Sonntag wollte ich über Polen nach Zürich fliegen und sah bereits bei der Anfahrt zum Flughafen von Minsk viel Feuerwehr. Im Flughafen selbst hatte es extrem viele Polizisten.» Das Flugzeug habe auf der Start- und Landebahn eine andere Route als sonst genommen. «Wohl, damit wir das entführte Flugzeug der Ryanair nicht sahen», sagt Sapega.

Entführung bringe das Fass zum Überlaufen

Sapega, der seit Jahren in der Schweiz lebt, ist von der Aktion nicht überrascht. «Sobald ich las, dass ein Oppositioneller an Bord war, war mir klar, dass es sich um eine Flugzeugentführung handelte. Das ist in Weissrussland nichts Neues». Erstaunt ist er, dass Machthaber Lukaschenko nun auch vor internationalen Konsequenzen keine Angst mehr zu haben scheint.

Sapega hofft, dass sich die EU und die Nato nun endgültig gegen das «Diktaturregime» richten. «Bereits letztes Jahr gab es massive Demonstrationen gegen Lukaschenko. Die Flugzeugentführung könnte ein Trigger sein, dass das Kartenhaus der Lukaschenko-Regierung jetzt zusammenfällt. Dafür brauchen wir aber die EU und die Nato», so Sapega.

Der Europäische Rat hat bereits reagiert und die Sanktionen gegen Weissrussland noch am Montagabend auf den Weg gebracht. Diskutiert werden unter anderem Einschränkung von internationalen Geldflüssen der Regierung und ausgeweitete Einreisesperren für hohe Funktionäre. Bereits beschlossen wurde, dass belarussische Fluggesellschaften künftig den Luftraum der EU nicht mehr nutzen und nicht mehr auf Flughäfen in der EU starten und landen dürfen. EU-Ratspräsident Charles Michel rief die Fluggesellschaften mit Sitz in der EU dazu auf, den Luftraum über Belarus zu meiden. Auch die Swiss fliegt derzeit nicht über weissrussischen Luftraum.

Hilflosigkeit bei der Bevölkerung

Dass die EU der weissrussischen Bevölkerung helfen kann, bezweifelt Ekaterina* (34). Sie lebt seit sechs Jahren in der Schweiz, ihr Mann ist seit einigen Wochen wieder in Weissrussland. «Mein Mann hilft der Opposition im Kampf gegen Lukaschenko. Nächste Woche sollte er zurück in die Schweiz kommen, doch die Situation ist extrem angespannt.» Aus Angst vor möglichen Konsequenzen für ihren Mann, traut sich Ekaterina nicht, ihren echten Namen in der Zeitung zu veröffentlichen.

Ob ihr Mann, mit dem sie jeden Tag in Kontakt stehe, es über die Grenze zurück in die Schweiz schaffe, sei unklar. Die Regierung gehe mit den Demonstrantinnen und Demonstranten hart um und verhafte viele. «Jetzt, wo alle Flüge gestrichen wurden, ist es noch mühsamer, ein- und auszureisen.» Von der EU ist Ekaterina enttäuscht: «Nach der Wiederwahl Lukaschenkos im letzten Herbst gab es zu wenig internationale Reaktionen. Mittlerweile glaube ich nicht mehr, dass Hilfe von aussen diesen Diktator stoppen kann. Das einzige, was noch helfen könnte, wäre eine physische Intervention.» Wie eine solche Intervention genau auszusehen hätte, lässt die 34-Jährige offen.

Das Leben in Weissrussland fühle sich derzeit an «wie in Nordkorea», so Ekaterina. «In wenigen Monaten hat sich Weissrussland zu einem absoluten Diktaturstaat entwickelt. Die Regierung verhaftet Oppositionelle ohne Grund. Viele Leute sterben auf ungeklärte Weise im Gefängnis. Dieser Konflikt spitzt sich jetzt seit der Flugzeugentführung wieder zu.» Ihr Bruder, der in Weissrussland lebt, sei letzten Herbst ebenfalls grundlos verhaftet worden, da er sich gegen Lukaschenko einsetze. Seine Frau, Diabetikerin, habe im Gefängnis keine Medikamente bekommen und sei daran fast gestorben.

Partnerschaft mit der Schweiz

Es gibt aber auch Optimismus. Olga* (42) glaubt, dass genau jetzt Hilfe von aussen viel bewirken könnte. «Die Leute in Belarus fühlen sich ohnmächtig und wissen nicht, was sie machen sollen.» Der Plan der EU, die Sanktionen gegenüber den Regierungsmitgliedern auszuweiten, sei der richtige Weg. Doch auch die Schweiz müsse aktiv werden. «Schon mehrmals wurde in Basel ein Privatjet von Lukaschenko gesichtet. Die Schweiz muss sich fragen, ob sie das einfach so akzeptieren will, oder ob sie nicht intervenieren soll.» Olga zeigt sich zuversichtlich. «Lukaschenko ist alt. Wenn er weg ist, könnte das Land ein interessanter Handelspartner werden, auch für die Schweiz. Wir haben eine ähnlich hohe Bevölkerungszahl, sind beide ein Binnenland und haben beide gut ausgebildete Fachkräfte.»

*Name und Alter geändert

Die Weissrussland-Proteste 2020 fanden in Weissrussland die grössten Massendemonstrationen seit der Gründung der Republik Belarus 1991 statt. Grund für die Proteste: Die erneute Wahl von Alexander Lukaschenko zum Präsidenten. Bereits seit 1994 ist er in Weissrussland an der Macht. Dem Staat wurde vorgeworfen, die Wahlen manipuliert zu haben und Gegenkandidaten verhaften zu lassen. Alleine in der Hauptstadt Minsk demonstrieren deshalb mehr als 100’000 Menschen, um Präsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt aufzufordern. Der Regierung wurden im Umgang mit den Demonstrationen unter anderem massive Gewaltanwendungen und Folterung vorgeworfen.