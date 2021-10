Vermisste Julia (8) – «Das Kind hatte nicht einmal Kraft, um auf sich aufmerksam zu machen»

Julia wurde am 12. Oktober 2021 im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tschechien gefunden. Förster Martin Semecký entdeckte sie.

In der Nähe des Fundortes waren einige Hinweisschilder angebracht. Doch das Kind konnte nichts damit anfangen.

Hier wurde Julia gefunden. Sie sass in diesem Unterschlupf im Wald. Das Kind war so stark geschwächt, dass es nicht einmal Kraft hatte, um auf sich aufmerksam zu machen.

Eine Kinderpsychologin empfiehlt der Familie, so rasch wie möglich psychologische Unterstützung zu suchen.

Martin Semecký ist immer noch erschüttert, « aber glücklich» , wie er selber sagt. Der tschechische Förster hatte am Dienstagnachmittag gegen 13.35 Uhr die vermisste Julia in einem Gebüsch im Böhmerwald zwischen Deutschland und Tschechien entdeckt. « Ich war mit anderen Kollegen, wir fanden sie mitten im Wald» , schilderte Semecký mit zitternder Stimme gegenüber dem Nachrichtenportal Idnes. Es sei eine erfreuliche Nachricht, auf die alle seit drei Tagen gewartet hätten, so der Förster.