Mangelnde Sprachkenntnisse«Das Kind konnte nicht mal sagen, dass es auf die Toilette muss»

Der Kanton Thurgau will 1,5 Jahre vor Kindergarteneintritt die Sprachkenntnisse abklären.

imago/United Archives. Aus dem Film «Ich bin ein Elefant, Madame», erschienen 1969 in Deutschland

In Kindergärten ist es schon vorgekommen, dass Kinder mangels Sprachkenntnissen nicht in der Lage waren, der Kindergärtnerin mitzuteilen, dass sie aufs Töpfchen müssen.

Ein entsprechendes Gesetz geht in die Vernehmlassung.

«Manchmal glaubt man es kaum», sagt eine langjährige Ostschweizer Kindergarten-Lehrerin. «Die Mutter spricht mit mir perfekt Mundart, doch ihr Kind spricht kein Wort Deutsch.» In den letzten Jahren hat sich das Problem verschärft, das Phänomen sei immer häufiger zu beobachten. Für die Kinder sei das traurig, weil sie nicht einmal einen Basiswortschatz haben, um Grundbedürfnisse auszudrücken. «Ein Kind konnte zum Beispiel nicht mitteilten, dass es auf die Toilette muss.» Das führe zu unschönen Vorkommnissen. Immerhin sei der Mutter dadurch klar geworden, dass sie dem Kind keinen Gefallen tat, nur in der Muttersprache der zweiten Heimat mit dem Heranwachsenden zu sprechen. «Es sind häufig Secondos, die selber die Sprache beherrschen, aber ihren Kinder nicht beibringen. Sie denken, dass ihre Kinder wie sie selber das dann mit der Einschulung schon lernen werden.» Den Kindern erschwert es jedoch den Schulstart und der Unterricht wird dadurch schwerfälliger. «Wenn gleich mehrere Kinder kein Wort Deutsch sprechen, dann wird das zu einer grossen Herausforderung für die Lehrkräfte», so die Kindergärtnerin. Es sei schon nötig gewesen, Lehrpersonen zu Beginn des Schuljahres mit einer zusätzlichen Person zu unterstützen.