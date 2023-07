Kristen Bell: Suchtexperte zu Kindern und alkoholfreiem Bier

Kristen Bell erzählt in der «Kelly Clarkson Show», dass sie ihre Kinder alkoholfreies Bier trinken lässt.

Kristen Bell sprach kürzlich in einem Interview darüber, dass sie ihren Kindern alkoholfreies Bier zu trinken gibt.

Es ist nicht per se problematisch, seinen Kindern alkoholfreies Bier zu geben. Sie werden nicht allein deswegen später im Leben alkoholabhängig. Ich selbst würde es bei meinen Kindern aber nicht tun.

Durch meine Vergangenheit als Alkoholsüchtiger haben Alkohol und alkoholfreie Getränke in meinem Leben einfach keinen wichtigen Stellenwert mehr. Da Alkohol in unserer Gesellschaft normalisiert ist, kommen die Kinder sowieso früh genug damit in Berührung.