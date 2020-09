Während des Q&As zu «Gunda» sagte Kossakovsky: «Joaquin hat übrigens gerade ein Baby bekommen, der Name des wunderschönen Sohns ist River. Deshalb kann er nicht hier sein».

Enthüllt wurden die Neuigkeiten am Zurich Film Festival. Beim Dokumentarfilm «Gunda» war Phoenix als Executive Producer tätig. Der Regisseur des Films, Victor Kossakovsky (59), hat die News ausgeplaudert.

Das Baby von Rooney Mara (35) und Joaquin Phoenix (45) ist da. Das hat der russische Regisseur Victor Kossakovsky (59) am Sonntag während einer Interview-Runde am Zurich Film Festival ausgeplaudert. Kossakovsky und Phoenix haben gemeinsam am Tier-Dokumentarfilm «Gunda» gearbeitet.