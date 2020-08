«Das Kino ist für mich ein sozialer Ort»

Der Film

«Menschen am Samstag»

Es sei eine Hommage an «Menschen am Sonntag», einen deutschen Stummfilm aus den 1930er-Jahren. «Es ist eine Momentaufnahme Berlins an einem Sonntagmittag», so Ulrich. «Der Film ist aber auch ein Zeitdokument, mit dem du Geschichte in gewisser Weise nacherleben kannst.» Er hoffe, dass man auch seinen Film in 100 Jahren noch schauen könne und sich ins Zürich von 2019 zurückversetzt fühle.