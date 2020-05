Good News

Im Sommer gibt es trotz Corona Freiluft-Kinos

Wer dachte, er müsse diesen Sommer ganz auf Open-Air-Events verzichten, kann sich freuen. Die Coop-Open-Air-Cinemas zeigen auch diesen Sommer Filme an der frischen Luft.

Ob im historischen Innenhof, direkt am See, in einem Schlossgarten oder eingebettet in die umgebende Natur.

Mit den weiteren Lockerungen, die der Bundesrat an seiner Medienkonferenz von Mittwoch, 27. Mai, verkündete, setzt sich die «positive Tendenz» für den Kinosommer fort, schreibt die Open Air Kino Cinair AG in einer Medienmitteilung am Freitag. Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen sind ab dem 6. Juni unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmassnahmen wieder erlaubt. Geht die Entwicklung in diesem Sinne weiter, kann davon ausgegangen werden, dass ab dem 24. Juni mit weiteren Lockerungen gerechnet werden darf.

Somit dürften die Coop-Open-Air-Cinemas wohl auch in diesem Sommer Filme unter freiem Himmel zeigen. Ob im historischen Innenhof, direkt am See, in einem Schlossgarten oder eingebettet in die umgebende Natur: In den Coop-Open-Air-Cinemas wird das Kinoerlebnis direkt an der frischen Luft gezeigt. 20 Standorte in der gesamten Schweiz bieten dieses einmalige Kinoerlebnis, darunter gehören auch Arbon und Kreuzlingen.