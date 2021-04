Tief Beat - «Das klassische Terrassenwetter ist nun vorbei»

So wird es die nächsten Tage regnerisch und bewölkt.

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter Tiefdruck-bestimmt.

Nach ein paar milden, frühlingshaften Tagen steht nun ein Wetterwechsel bevor: Am Mittwochnachmittag wird es zunehmend regnerisch. Vor allem im Jura kommt es im späteren Verlauf am Nachmittag zu Regenschauern, auch Gewitter sind möglich.

Die nächsten Tage werden vom Tief «Beat» geprägt sein. Von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen leicht ab, es gibt viel Regen und die Sonne lässt sich jeweils nur kurz blicken. Zudem sinkt die Schneefallgrenze am Sonntag auf 1000 bis 1200 Meter.

«In der letzten Zeit war es eher trocken, nun wird das Wetter wieder wechselhaft», so Meteorologe Klaus Marquardt. «Das klassische Gastgarten- und Terrassenwetter ist nun vorbei.»

«Wirte brauchen viel Flexibilität»

Doch was bedeutet das unbeständige Wetter für die Gastronomiebetriebe? «Es braucht viel Flexibilität», so Marquardt. «Wir hatten am Mittwochmorgen schon einige Anrufe von Wirten, die sich nach dem Wetter erkundigten. Das Mittagsgeschäft kann noch zustandekommen, das Abendgeschäft wohl eher weniger.»