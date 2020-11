Der Zwerg und der Riese: Das iPhone 12 mini und das iPhone 12 Pro Max sind ein ungleiches Paar. Apple hat die Handys Mitte Oktober an seinem Hauptsitz in Cupertino vorgestellt. Insgesamt gibt es vier neue iPhones in diesem Jahr. Das iPhone 12 und das kleinere Pro-Modell haben wir bereits getestet. Das Fazit zu den zwei Geräten gibt es hier. Nachfolgend geht es um die iPhones der Extreme.