Drohbrief wegen Chlauschlöpfen«Das Knallen erinnert an Terroranschläge»

Das Chlauschlöpfen hat in der Region Lenzburg eine langjährige Tradition.

In Seengen AG wurde ein Drohbrief verschickt. Dieser warnt Unternehmen vor einem Boykott, wenn sie das Chlauschlöpfen finanziell unterstützen.

In der Region Lenzburg findet jährlich das sogenannte Chlauschlöpfen statt.

Das Chlauschlöpfen hat in der Region Lenzburg im Kanton Aargau eine lange Tradition. Jeweils vor Weihnachten schwingen Kinder mit sogenannten Chlausgeisseln umher und fordern sich gegenseitig heraus, wer lauter knallen kann. Der Grund: Sie wollen den Samichlaus wecken.

Diesen Brauch finden jedoch nicht alle toll, wie Tele M1 berichtet. In der Gemeinde Seengen erhielten einige Unternehmen ein anonymes Schreiben. Im Brief heisst es: «Das Chlöpfen respektive Knallen ist zur Unsitte geworden und erinnert zum Beispiel an Terroranschläge. Dieser heidnische Brauch gehört abgeschafft.» Im Schreiben wird zudem gedroht, die Seenger Unternehmen, die den Brauch finanziell unterstützen, zukünftig zu boykottieren