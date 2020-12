Das kochen wir aus den Essensresten vom Fest

Weihnachten: das Fest der Liebe, des Teilens – und vor allem das der Kalorien. Die unzähligen Naschereien, die wir in den letzten Wochen teils in flüssiger und teils in schokoladig-süsser Form zu uns genommen haben, waren schliesslich nur der Anfang. Das grosse Finale folgt erst mit dem Festessen an den Weihnachtstagen selbst. Da wird richtig aufgetischt und – auch mit reduzierter Personenzahl – garantiert nicht an der Menge gespart. Ein Weihnachtsessen ohne Foodwaste wird dazu zur Mission Impossible? Nur wenn man nicht weiss, wie man das Übriggebliebene sinnvoll verwertet. Und wie sagt man so schön: Wir haben da mal was vorbereitet.

Fondue Chinoise

Der Klassiker unter den Weihnachtsmenüs kommt nur in ganz seltenen Fällen ohne Resten aus. Das Praktische ist aber: Wenn einem vor dem Eintauchen in heisse Brühe einfällt, dass man eigentlich längst satt ist, kann man rohes Fleisch einfach wieder einfrieren. Schon zu spät? In Ragouts, Eintöpfen oder Suppe (zusammen mit übrig gebliebenem Gemüse) lassen sich Resten gut verwerten, ohne zu sehr an Weihnachten zu erinnern. Wie wäre es zum Beispiel mit einem feinen Curry mit Filetstreifen?

Kartoffeln

Egal ob Fondue, Raclette oder Braten: Kartoffeln kommen mit so ziemlich jedem Weihnachtsgericht auf den Tisch. Meist so viele, dass eine ganze Menge übrig bleibt. Dafür umso besser, dass sie sich vielfältig wiederverwerten lassen. Aus Geschwellten vom Vortag werden Rösti, Gnocchi oder Bratkartoffeln für einen herzhaften Brunch. Die exotische Variante für Abwechslung: Mit Limettensaft und -abrieb, Olivenöl sowie Salz und Pfeffer vermischen, im Ofen wieder aufwärmen und mit gebratenem Pak Choi und Chili geniessen. Oder …

Rosenkohl

… ihr verarbeitet die Kartoffeln zusammen mit dem grössten Feind vieler Kinder: Rosenkohl. Mit etwas Rahm und Käse wird aus der Kombi ein super Gratin. Wer genug von Kalorienbomben hat, ist mit einer extra Portion des Kohls allerdings auch gut beraten: Die Röschen halbieren und gemeinsam mit Champignons einer Kur aus Honig, Essig, Öl und Senf unterziehen. Etwas Parmesan und Paniermehl darüber streuen und überbacken. Köstlich!

Rüebli

Bei euch kommen statt Rosenkohl eher Rüebli auf den Tisch und der 1- Kilo- Beutel ist nach dem Weihnachtsmenü noch halb voll? Mit Zwiebeln, Ingwer, Honig, etwas Zitronensaft und Kräutern (Petersilie, Kerbel, Dill) gedünstet, macht ihr aus den orangen Vitaminbomben eine Beilage, die gar nichts mehr mit der traditionellen Küche zu tun hat.

Brot

Brot bleibt an Weihnachten (und zu jeder anderen Gelegenheit im Jahr) bekanntermassen besonders gerne übrig und wird unpraktischerweise auch besonders schnell hart und ungeniessbar. Ideen? Neben Croutons (gähn) könnten wir uns endlich mal wieder eine Portion Vogelheu gönnen. Wer nichts Süsses mag, zaubert mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, vielen frischen Kräutern, Öl, Essig und eine Grundlage für einen Brotsalat, der frisch statt altbacken schmeckt. Brotwürfel vorher unbedingt anrösten!

Guetsli

Okay, ganz kurz gehen wir jetzt doch noch auf die köstlichen Begleiterscheinungen der Weihnachtszeit ein, die wir ab dem 27. Dezember partout nicht mehr sehen wollen. Statt Mailänderli und Co. in den Abfall zu verfrachten, eignen sie sich, in einem Plastikbeutel zerkleinert, bestens als Biskuit-Ersatz im Tiramisu, als Tortenboden oder Garnitur auf anderen (nicht weihnachtlichen) Süssspeisen.