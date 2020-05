Aktualisiert 29.04.2020 15:54

Homeoffice

Das könnte die Videocall-Kulisse über Sie verraten

Videocalls direkt von zu Hause ersetzen seit Wochen Bürositzungen. Der Hintergrund der Arbeitskollegen spricht manchmal Bände.

von Bettina Zanni

Darum gehts Videocalls ersetzen seit dem Ausbruch des Coronavirus die Sitzungen im Büro.

Viele Arbeitskollegen studieren dabei gerne die Kulisse ihrer Kollegen.

Gewisse Hintergründe im Homeoffice können alles andere als Zufall sein.

Sehen Sie, welche Typen dahinterstecken könnten und was der PR-Profi empfiehlt.

Derzeit erhalten Arbeitskollegen einen nicht immer erwünschten Einblick in fremde Zuhause – Videocalls sind seit dem Ausbruch des Coronavirus in der Schweiz der Ersatz für die Sitzung am Arbeitsplatz. Mindestens so interessant wie der Traktandenliste zu folgen, ist für viele Arbeitskollegen , die verschiedenen Kulissen ihrer Kollegen zu studieren. Sie widersprechen? Hand aufs Herz: Beim Anblick von Prinz Harrys dunkler Holzküche im Charity-Videocall begann auch Ihr Gedankenkarussell zu drehen. Hier erfahren Sie, warum gewisse Hintergründe im Homeoffice alles andere als Zufall sein könnten:

Der Private

Der Arbeitskollege sitzt in jedem Videocall vor einer weissen Wand. Das Szenario Videocall bereitete ihm schon Tage vor dem Lockdown schlaflose Nächte. Soll ein Fenster sichtbar sein? G eht nicht. Dann wüsste das halbe Büro, welche Aussicht er hat. Oder die Wand mit dem Poster der Golden Gate Bridge? G eht auch nicht. Dann wüssten die Kollegen, dass er die USA doch ziemlich cool findet – und überhaupt: Wo er in den Ferien war, geht sowieso niemanden etwas an.

Die Gekünstelte

Über dem Kopf der Arbeitskollegin hängt in der Videokonferenz stets ein Gemälde. Eigentlich wäre die Wand leer. Mit Kunst kann sie nämlich überhaupt nichts anfangen. Eine Horrorvorstellung für sie wäre aber, wenn die Kollegen sie auf ewig als Langweilerin abstempeln würden. Und etwas intellektuell rüberzukommen, kann ja auch nie schaden. Darum hat sie pünktlich zur ersten Video-Sitzung das Poster aus dem Estrich hervorgekramt und im exakten Winkel zur Kamera -Linse aufgehängt. Im vierten Videocall rief die Kunstliebhaberin aus der Finanzabteilung plötzlich mit anerkennender Stimme «Wow, Paul Klee!» dazwischen. Sie verstand nur Bahnhof – und bereut, sich nicht doch für die Bücherwand entschieden zu haben.

Der Verdächtige

Dieser Kollege fällt sofort auf: Anstatt seines Gesichts erscheint immer nur sein Profilfoto oder Profilname. Das Gedankenkarussell der Kollegen dreht und dreht: Was hat der Kollege zu verbergen, dass seine Kamera ständig aus ist? Ist er immer noch im Pyjama? Wohnt er in der Hölle? Oder hat er keine Kamera? Warum hat er keine Kamera???!

Die Unterhalterin

Die Kollegin zeigt nicht sich, sondern Cartoons am laufenden Band. Corona-Krise bedeutet Ausnahmezustand. Warum soll man die Kollegen in dieser tristen Zeit nicht mit ein paar witzigen Einspielern unterhalten?, denkt sie sich. Der Chef lauscht ihren Worten jeweils mit zusammengepressten Lippen. Diese Kröte muss er schlucken. Denn auf welchen Eisbrecher könnte er sonst zählen, wenn beim nächsten Video-Apéro wieder peinliche Stille eintritt?

Der Musterschüler

Ist der jetzt im Büro oder zu H ause?, fragten sich die Kollegen beim ersten Videocall mit ihm. An seinem Schrank im Hintergrund prangt das Firmen l ogo. Er sitzt in Anzug und Krawatte vor der Kameralinse. Die Gefahr, im Homeoffice aus dem Tritt zu kommen, ist gross. «Wehret den Anfängen», steht auf dem Post-it, das seit dem Lockdown an seiner Kaffeemaschine klebt.

Das Showgirl

Die Kollegin guckt unter einem Sonnenhut an einem Tischchen umgeben voller Blumen hervor. Im Hintergrund glitzert der See. Die Sonne brennt auf den Bildschirm und die Tastatur ist schon ganz heiss. Sie atmet auf, als die Sitzung vorbei ist. Als zwei Kollegin fünf Minuten später mit ihr in einem separaten Call etwas besprechen wollen, schaltet sie sich erst Minuten später dazu. Es brauchte Zeit, bis sie ihr Büro wieder auf den Balkon gezügelt hatte.

Der Rebellische

Das ungemachte Bett und die Unterhosen am Wäscheständer bilden die morgendliche Kulisse des Arbeitskollegen. Es schert ihn nicht im Geringsten, dass sich sein Auftritt im Homeoffice diametral von demjenigen in den eigenen vier Wänden unterscheidet. Das Zuhause ist und bleibt sein Reich, auch wenn die Chefin da jetzt unmittelbar reingucken kann. Dass er sein Pult aufräumen soll, lässt er sich dann wieder im Büro sagen.

Die Nostalgische

Im Minutentakt latschen WG-Mitbewohner hinter ihrem Rücken durch. Dazwischen steckt die Katze ihren Kopf in die Linse. Von einem Tag auf den anderen einsam im Homeoffice zu sitzen, war für die Kollegin ein grosser Einschnitt. Die plötzliche Stille macht ihr Angst und lenkt sie sogar von der Arbeit ab. Darum hat sie ihre Mitbewohner gebeten, regelmässig bei ihr im Zimmer vorbeizuschauen. Die Kollegen in der Sitzung nervt das schon gewaltig. Dabei will sie ihnen doch nur eins sagen: Ich vermisse euch und das Grossraumbüro so sehr!

Tipps für die Kulisse im Videocall

PR-Profi Ferris Bühler rät, den Arbeitsplatz so auszurichten, dass man einen möglichst neutralen Hintergrund im Kamerablickwinkel hat, zum Beispiel eine weisse Wand oder ein en verschlossene n Schrank. Wer es etwas wohnlicher möge, dürfe im Hintergrund auch eine grosse Zimmerpflanze präsentieren.

Auf keinen Fall sollte man ein Fenster hinter dem Rücken haben, da dies starkes Gegenlicht für die Kamera verursacht und das Gesicht dunkel macht. Eine Galerie mit privaten Fotos gehört laut Bühler ebenso wenig in den Hintergrund bei einem geschäftlichen Videocall. «Weshalb sollen Kunden oder Business-Partner dort erleben, wie Sie in den letzten Sommerferien mit einem engen T-Shirt mit dem Aufdruck ‹I'm Single, I want you!› auf dem Tisch getanzt haben oder bei einem Polterabend einer Stripperin nachgaffen?»

Als No-go bezeichnet Bühler das Schlafzimmer. «Das ungemachte Bett, ein Traumfänger, das am Schrank aufgehängte Négligée oder überdimensionierte Kuscheltiere vom letzten Jahrmarkt behalten Sie bitte für sich.»

Dass man im Homeoffice vielleicht mal etwas früher als sonst zum Apéro übergehe, möge sein. «Doch Gestelle mit alkoholischen Trophäen aus aller Welt gehören nicht in einen Business-Call. Wenn es nicht anders geht, ersetzen Sie diese Flaschen besser mit Karottensaft-F la schen oder Ingwer -Spinat-Smoothies.»

Auch wenn das Fernsehgerät stumm geschaltet ist, hat es laut Bühler im Hintergrund eines Videocalls nichts verloren. Was dort gerade über den Bildschirm flimmere, sei nicht beeinflussbar. «Oder wollen Sie, dass Ihre Gesprächspartner von einer Elefantengeburt im Zoo, Mike Shivas neuesten Prophezeiungen oder von der Präsentation eines Push-up-Super-BHs im Mediashop abgelenkt werden?»

Regale mit Krimskrams, der über die Jahre angesammelt wurde, wirkt während des Calls unruhig und lenkt d i e Gesprächspartner ab. Bücher mit plakativen Covern wie «Der Weg aus dem dauerhaften Durchfall» oder «Die besten Sexpositionen in der Schwangerschaft» könnten den anderen Videocall-Teilnehmern jede Menge Gesprächsstoff für einen Call nach dem Call liefern. Auch andere markante Gegenstände auf dem Regal wie vor Jahren verstorbene Orchideen, geschnitzte Holzkühe oder ein Rahmen mit einem peinlichen Spruch à la «Ich saufe, also bin ich» sollten vor dem Call abgeräumt werden.