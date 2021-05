Blähbauch - 7 mögliche Ursachen für die Luft in deinem Bauch

Zuerst aber ein paar Basics: Während der Verdauung entstehen als Abfallprodukt Gase in unserem Bauch. Manche der Gase gelangen über das Blut in die Lunge und werden ausgeatmet, die allermeisten bleiben aber in unserem Bauch und können nur durch den Darm entweichen. Unangenehm wird es erst dann, wenn sich eine erhöhte Menge an Gasen in unserem Darm befindet. Die Folge: Ein aufgeblähter Bauch und – naja – Pupsalarm.