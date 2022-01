Neuer Alltag – Das könnte uns in der «kalten Pandemie» erwarten

Ein Krisenmanger hält Empfehlungen von Behörden in der «kalten Pandemie» dagegen für überflüssig.

«Die Behörden müssen bei allfälligen Mutationen rasch reagieren und auch klarmachen, was Eigenverantwortung bedeutet», sagt eine Gesundheitsexpertin.

Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg kündigte an, dass der Sonderstab einen Plan für die sogenannte «kalte Pandemie» vorbereite.

Langsam befreit sich die Schweiz aus den Fängen des Coronavirus. Bestenfalls fallen die Corona-Massnahmen bereits vor Ende März. Zum früheren Alltag kann die Bevölkerung aber auch dann nicht zurückkehren. «Das Leben nach Corona wird nicht dasselbe sein wie vorher», sagte der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) an der Jahresmedienkonferenz der Gesundheitsdirektion am Freitag.

Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, dass die Omikron-Welle abflache, wenn es auf den Frühling zugehe, so Schnegg. Doch die Pandemie werde weitergehen und das Virus werde bleiben. Schnegg betonte die Eigenverantwortung der Menschen. «Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig es ist, umsichtig zu sein.» Der Staat könne nicht mehr alles regeln. «Der Sonderstab erarbeitet nun einen Plan für die sogenannte kalte Pandemie.»

«Verhaltensempfehlungen bei Erkältungssymptomen»

Gesundheits- und Krisenprofis beschäftigen sich bereits mit der neuen Phase. Corina Wirth, Geschäftsführerin des Fachverbands Public Health Schweiz, geht davon aus, dass das Virus endemisch wird und damit wie ein Grippevirus in der Bevölkerung zirkuliert. «Covid-Wellen sind im Winter wahrscheinlich.»

Laut Wirth kann jederzeit sowohl eine harmlosere als auch eine gefährlichere Mutation auftauchen. «Die Behörden müssen deshalb bei allfälligen Mutationen rasch reagieren und auch klarmachen, was Eigenverantwortung bedeutet.» Etwa könnten sie aufzeigen, wann Maskentragen Sinn mache. Vorstellbar seien auch Verhaltensempfehlungen bei Erkältungssymptomen. «Sinnvoll könnte dann zum Beispiel sein, am Arbeitsplatz eine Maske zu tragen oder, sofern möglich, im Homeoffice zu arbeiten.»

«Die Menschen bleiben umsichtig»

Krisenmanager Hans Klaus hat mit dem Begriff «kalte Pandemie» Mühe. «Eine Pandemie ist eine Pandemie – etwas dazwischen gibt es nicht.» Er würde stattdessen von einer Rückkehr in die Normalität sprechen.

Empfehlungen von Behörden hält er in dieser Phase für überflüssig. «Die Menschen bleiben umsichtig, weil sie das vorsichtige Verhalten nach zwei Jahren Pandemie so stark verinnerlicht haben.»