Überwachungskameras: Private Videoaufnahmen landen im Netz

Ein Mann sitzt in einem privaten Büro am Schreibtisch und tippt auf dem Computer. Ab und zu telefoniert er. Ob er weiss, dass ihm dabei jede und jeder mit einem Internetanschluss zusehen kann, ist unklar. Denn auf mehreren Webseiten können private Überwachungskameras in Echtzeit abgerufen werden – so auch diejenige des Schweizers.