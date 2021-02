Die RAV-Berater sind am Anschlag.

Die Arbeitslosenzahlen steigen in der Corona-Krise.

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben schon viele Jobs vernichtet. Vor allem Jugendliche sind gefährdet. Sie könnten Probleme bekommen, den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen. Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) werden mit Anfragen überhäuft. Die Personalberater kommen an den Anschlag. Viele Betroffene fühlen sich alleingelassen .

Doch die Betreuung ist wichtig. Die gemeldeten Stellensuchenden müssen vieles beachten, damit sie eine Arbeitslosenentschädigung bekommen und keine Kürzung der Taggelder riskieren. Darauf verweisen auch Betroffene aus der 20-Minuten-Community. In den Kommentaren zeigen sie auf, wo es bei der Stellensuche die meisten Probleme gibt.

Auskunft gibt Nicole Hostettler vom Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt. Sie merkt an, dass der Kanton rund 1000 Stellensuchende mehr als im Vorjahr betreue, aber auch entsprechend mehr Personal eingestellt habe.

Fristen

Um keine Taggeldzahlungen zu verlieren, müssen sich Betroffene spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit beim RAV anmelden, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft auf einer Info-Seite schreibt. Anspruchsberechtigt ist, wer in den vergangenen zwei Jahren mindestens zwölf Monate gearbeitet und somit Beiträge an die Arbeitslosenversicherung gezahlt hat. Der Anspruch beginnt nach einer allgemeinen Wartezeit von fünf Tagen als gemeldeter Arbeitsloser, kann aber auch länger dauern. Die Fristen und Termine beim RAV sind verpflichtend, sonst drohen Einstelltage (siehe Box). Ebenso gilt eine Erreichbarkeit innerhalb von 24 Stunden, denn es könnte sich ein Arbeitgeber mit einem Stellenangebot melden.