Strom sparen – Das kommt bei einer Stromkrise auf die Schweizer Bevölkerung zu

So steht es in einem kürzlich veröffentlichten Krisenplan in Form einer Broschüre, die der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) im Auftrag des Bundes erstellt hat.

Die Schweiz bereitet sich vor auf eine allfällige Strommangellage. Würde es tatsächlich so weit kommen, dann müssten sowohl die Bevölkerung als auch die Unternehmen mithelfen, Strom zu sparen. So steht es in einem kürzlich veröffentlichten Krisenplan in Form einer Broschüre, die der Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) im Auftrag des Bundes erstellt hat (siehe Box).