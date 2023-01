Arbeitskräftemangel im Detailhandel – das sagt die Community dazu

Die Zahl der Menschen, die neu in den Detailhandel einsteigt, sinkt laut Credit Suisse.

Die Lage im Detailhandel ist angespannt: Am 15. Dezember gab es laut dem Personaldienstleister x28 insgesamt 13’548 offene Stellen in der Branche . Die Zahl der registrierten Arbeitslosen war 2022 auf dem tiefsten Wert seit zehn Jahren, bei den offenen Stellen gab es dafür Rekordwerte. Dies hat verschiedene Gründe , wie etwa nicht genügend Lehrstellen, eine grosse Pensionierungswelle oder eine höhere Nachfrage aufgrund von Bevölkerungswachstum.

Leserinnen und Leser diskutieren den Arbeitskräftemangel in der Kommentarspalte. Viele kritisieren die Arbeitsbedingungen der Branche stark.

«Von knapp über 4000 pro Monat kann ich nicht leben»

«Die Löhne sind sehr tief», schreibt tommy903. «Sieben Tage die Woche von sechs bis 22 Uhr für 4200 Franken arbeiten. Wer will das schon?», so sysly. Auch Leser RenePF teilt diese Ansicht: «Das kommt davon, wenn die Firmen so tiefe Löhne zahlen und ihre Angestellten zu viel und zu lange arbeiten lassen.» Und User nei aber au ergänzt: «Auch bei der Wertschätzung hapert es gewaltig!»