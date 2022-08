Energiemangellage: «Die Märkte sind nervös, wir sehen noch nie dagewesene Preise»

In Basel-Stadt wird schon seit Jahren viel in erneuerbare Energien investiert. So kennt der Kanton schon seit 1999 eine Lenkungsabgabe. Mit diversen Massnahmen konnte der Energieverbrauch seit den 1990er-Jahren gesenkt werden. «Das ist eine langfristige Energiestrategie, die auf Dekarbonisierung setzt. Die jetzige Krise zeigt, wie wichtig das ist», so Sutter. So konnte sowohl der Stromverbrauch als auch der Gasverbrauch stark reduziert werden in den letzten zehn Jahren.