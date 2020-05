Aktualisiert vor 1h

«Supergau»

Das kommt jetzt wegen der Pannenserie auf die Swisscom zu

Die Pannenserie bei der Swisscom dürfte den Telecom-Riesen Kunden kosten. Auch die Politik mischt sich ein – was sind die Konsequenzen?

von Raphael Knecht

Darum gehts Die Pannenserie der Swisscom setzt sich fort.

Die Politik verlangt eine Erklärung vom Anbieter.

Viele Kunden dürften einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Davon könnte Sunrise profitieren.

Am Dienstag gab es im Swisscom-Netz bereits die vierte grosse Panne des Jahres. Wegen eines Software-Fehlers waren rund drei Stunden lang teils keine Anrufe auf Business-Nummern (08xx) und Corporate-Nummern (058) möglich. Die App «Alert Swiss» des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz hatte ausserdem für einige Kantone gemeldet, dass die Notrufnummern nicht mehr über das Handy erreichbar gewesen seien (s. Video oben).

Darum schaltet sich nun das Bundesamt für Kommunikation ein. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Nationalrates zitiert die Swisscom-Chefs an der nächsten Sitzung Ende Juni zu sich. Wie ernst ist das für die Swisscom? Verliert der Anbieter jetzt Kunden? Und erhalten Betroffene eine Entschädigung? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Ist so eine Vorladung schlimm für die Swisscom?

Wenn man wegen einer Panne vor der KVF antraben muss, ist das schon aussergewöhnlich, sagt Telecom-Experte Jean-Claude Frick von Comparis: «Das ist peinlich und das Letzte, was der Swisscom-Chef will.» Er könne sich nicht vorstellen, dass der Konzern das auf die leichte Schulter nehme. Swisscom-Sprecherin Sabrina Hubacher sagt zu 20 Minuten: «Wir werden der Politik die Fakten und Hintergründe der Störung darlegen und was wir unternommen haben, um solche Ausfälle in Zukunft zu vermeiden.»

2020 Pannenserie bei Swisscom Allein im Januar und Februar hatte es drei Unterbrüche des Swisscom-Netztes innerhalb weniger Wochen gegeben. Dabei waren in den ersten beiden Fällen auch die Notrufnummern nicht mehr erreichbar gewesen. Die Vorfälle riefen schon Anfang Jahr das Bundesamt für Kommunikation auf den Plan. Dieses hatte eine Untersuchung angekündigt und wollte Massnahmen ergreifen. Unklar ist, was das für Massnahmen sind.

Was könnten die Konsequenzen sein?

Die KVF ist das Aufsichtsgremium, das der Swisscom theoretisch konkrete Vorschriften machen kann. Dass sich das Aufsichtsgremium ins operative Geschäft einmischt, sei allerdings nicht üblich, sagt Frick. Es wäre aber etwa denkbar, dass die Politik jetzt gesetzlich festlegt, dass etwa die Notrufzentralen sicherheitshalber bei zwei Anbietern angebunden sein müssen. Eine Prognose sei aber schwierig, weil der Verlauf solcher Treffen bisher nicht transparent kommuniziert worden sei.

CEO Urs Schaeppi war bereits Anfang Jahr wegen einer Panne vorgeladen worden. «Was da beschlossen wurde, wissen wir nicht – und wegen der vielen Pannen danach sieht es jetzt einfach so aus, als hätte man nichts getan», so Frick. Er fordert darum, dass man diesmal transparent ist und erklärt, was die Gründe für die Pannenserie sind und wie man dagegen vorgehen will. Bei der Swisscom heisst es hingegen, man weise den Vorwurf der Intransparenz zurück: «Wir informieren die Medien sowie auch die Politik transparent über Störungen, Ursachen und Massnahmen», sagt Hubacher.

Was hat die Swisscom bisher unternommen?

«Wir haben in den letzten Monaten unsere Systeme und Netze intensiv auf Schwachstellen hin abgesucht. Erste Massnahmen konnte Swisscom bereits rasch umsetzen», so Hubacher. Es gebe aber auch Themen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen. Trotz der Häufung von Störungen Anfang Jahr seien die Systeme in den vergangenen Jahren insgesamt stabiler geworden. Die Störung vom Dienstag habe zudem nichts mit denen von Anfang Jahr zu tun.

Haben Kunden Anspruch auf Entschädigung?

Bei der Swisscom heisst es dazu lediglich: «Reklamationen werden immer individuell angeschaut.» Frick von Comparis sagt: «Man ist eigentlich dem Anbieter ausgeliefert.» Unterbrüche wegen Pannen oder auch ständigen Wartungsarbeiten seien im Kleingedruckten des Telecom-Abos abgedeckt. Man könne lediglich auf die Kulanz von Anbietern hoffen – sonst bleibt nur ein Anbieterwechsel.

Springen der Swisscom jetzt die Kunden ab?

Die Pannenserie sei ein «massiver Vertrauensverlust», sagt Frick. Dass sich die Politik nun einmischt, sei dabei ein eher kleiner Faktor. «Wichtiger ist, dass man jeden Monat mit der teuren Swisscom-Rechnung daran erinnert wird.» Man frage sich entsprechend, ob der Service das Geld überhaupt noch wert sei. Frick geht darum davon aus, dass es wohl einige Kunden geben dürfte, die jetzt einen Wechsel in Betracht ziehen, denn «das ist ein Super-GAU für die Swisscom». Die Swisscom selbst gibt sich optimistisch: Man sei überzeugt, dass man die Kunden mit guter Gesamtleistung und gutem Service weiterhin überzeugen könne.

Wer könnte profitieren?

Wenn unzufriedene Kunden bei Swisscom abwandern, könnte das womöglich Sunrise zugutekommen. Denn was die Kundenzufriedenheit mit Handy-Abos angeht, wurde die Swisscom erst kürzlich von Sunrise überholt, wie eine repräsentative Umfrage von Moneyland zeigt. Beim Verhältnis von Preis und Leistung erhielt der Schweizer Marktführer eher schlechte Bewertungen. Insgesamt erhält die Swisscom 7,3 von 10 Punkten. Bei Sunrise sind es 7,6 – Salt liegt mit 7,2 Punkten knapp hinter der Swisscom. Am besten schneiden aber die Billig-Angebote M-Budget und Wingo mit je 8 Punkten ab.

Rutscht die Swisscom jetzt noch weiter ab?