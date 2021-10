Dank Föhn gab es im St. Galler Rheintal eine Tropennacht

Am wärmsten war es in Altenrhein SG. Dort Sank die Temperatur nicht unter 21,8 Grad Celsius.

Ein Wetterphänomen, das man eher in den heissen Monaten des Jahres erwartet, ereignete sich in der Nacht auf Sonntag: eine Tropennacht. In der Nacht auf Sonntag fiel das Thermometer in gewissen Regionen nicht unter 20 Grad. Am heissesten blieb es dabei in Altenrhein SG, wo die Minimaltemperatur 21,8 Grad Celsius betrug.