Die Telefonkabinen bei der Tramhaltestelle Claraplatz in Basel sind seit Jahren ein Treffpunkt für Randständige. Seit einiger Zeit erstrahlen die Telefonzellen in einem neuen Licht: Ein Duschvorhang mit Delfinen drauf, Stühle und Pflanzen sind darin zu sehen.

«Ich wollte einen anständigen Treffpunkt im Kleinbasel», sagt René zu 20 Minuten. Er hat die Gestaltung in die Wege geleitet. «Die vier Zellen sind jetzt offiziell beschlagnahmt, und wir haben begonnen, sie zu putzen, einzurichten und zu verschönern», erzählt er. Manchmal müsse er jedoch für Ordnung sorgen. «Manchmal kommen schon Menschen, die man etwas in die Schranken weisen muss», sagt er.

«‹Alkistübli› ist eine polemische Anspielung»

Der Name des Treffpunkts sei eine polemische Anspielung auf eine Motion, in der 2016 eine CVP-Grossrätin die Einrichtung eines Alkistübli, analog zu einem Fixerstübli, gefordert hatte. Michel Steiner vom Verein für Gassenarbeit Schwarzen Peter erachtet den politischen Vorstoss als Versuch, die Randständigen von der Strasse zu holen, nach dem Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn». Der Name für den Treffpunkt sei allerdings nur vorläufig und soll in Zukunft noch verändert werden, so René.