Das Kurhaus Lenzerheide schafft die Job-Titel ab

Das Kurhaus Lenzerheide verzichtet neu auf Titel für seine Mitarbeitenden an der Bar, im Restaurant, an der Rezeption, in der Küche und im Housekeeping. So gibts im Gastrobetrieb keine Maître d'hôtel und keinen Chef de Partie mehr. Wie soll das gehen? Kurhaus-Manager Johannes Fredheim nimmt auf Anfrage Stellung.