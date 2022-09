Cassis mit dem russischen Aussenminister: «Das Lächeln hätten Sie sich sparen können, Herr Bundespräsident!»

Am 20. September 2022 sprach der Bundespräsident vor der UNO-Vollversammlung und appellierte an Russland, den Krieg unverzüglich zu beenden.

Ignazio Cassis und Sergei Lawrow trafen sich im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York.

Zwei Männer, die in die Kamera schauen, und ein Händeschütteln, das für heftige Debatten sorgt: Im Rahmen der UNO-Generaldebatte in New York traf Bundespräsident Ignazio Cassis den russischen Aussenminister Sergei Lawrow. Die beiden Männer posierten dabei für ein gemeinsames Foto, das am Mittwochnachmittag vom russischen Aussenministerium veröffentlicht wurde.