Gelterkinden BL: «Das lässt mir das Blut in den Adern gefrieren»

Dieser Anblick liess dem News-Scout «das Blut in den Adern gefrieren». Im Selecta-Automat am Bahnhof Gelterkinden hat jemand am Donnerstag einen Fisch deponiert.

«So etwas ist doch einfach gottlos», kommentiert der News-Scout seinen makabren Fund. Am Donnerstagabend um 23 Uhr kam er am Selecta-Automaten am Bahnhof Gelterkinden vorbei und sah darin einen toten Fisch liegen. Dieser lag im Ausgabefach des Automaten neben einer Redbull-Dose. «Das hat mich zutiefst erschrocken», erzählt er. Der Anblick lasse das Blut in seinen Adern gefrieren. «Es sind doch auch Lebewesen, die mit dem notwendigen Respekt behandelt werden müssen», findet der Mann.

Der Automat in Gelterkinden zähle auch nicht zu den Automaten, die immer wieder beschädigt würden. «Leider ist es so, dass es immer wieder die gleichen erwischt», so Künzli. So geriet letztes Jahr der Automat am Bahnhof Aesch in die Schlagzeilen, weil er innert eines halben Jahres gleich drei Mal beschädigt wurde, was in der lokalen Facebook-Gruppe für viel Empörung sorgte.