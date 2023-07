Wimbledon: Mirra Andreeva scheitert im Achtelfinal

Stan Wawrinka ist wieder da – und wie! Zum ersten Mal seit 2015 steht der Waadtländer wieder in der dritten Runde von Wimbledon. Die Weltnummer 88 bezwang in Runde 2 den Argentinier Tomás Martín Etcheverry (ATP 32) mit 6:3, 4:6, 6:4 und 6:2 und trifft nun am Freitag auf Titelverteidiger Novak Djokovic (ATP 2). Es ist insgesamt das 26. Aufeinandertreffen der beiden Tennis-Grössen, 20 Mal ging das Duell an den Serben, nur deren sechs an Wawrinka. Allerdings konnte der mittlerweile 38-Jährige zwei Grand-Slam-Finals gegen Djokovic gewinnen: 2015 am French Open, 2016 am US Open. In der Tennis-Königsklasse lautet die Bilanz 4:4.