Suisse Secrets - «Das Leak bei der Credit Suisse ist ein Angriff auf den Schweizer Finanzplatz»

Das sind die CS-Skandale:

Für 2021 musste die Bank einen Verlust von 1,6 Milliarden Franken hinnehmen. Schuld waren vor allem Beteiligungen an den untergangenen Fonds Greensill und Archegos. Im Januar verliess zudem der Bank-Präsident Antonio Horta-Osório die CS nach nur acht Monaten, nachdem er mehrfach gegen die Corona-Quarantäne verstossen hat. Im Oktober 2021 wurde der Bank zudem vorgeworfen, von 2013 bis 2016 in ein umfassendes Bestechungskomplott in Mosambik verwickelt gewesen zu sein. Die CS musste darauf eine Strafzahlung von rund 475 Millionen Dollar leisten. Im Februar 2020 musste Tidjane Thiam nach der Spionageaffäre als Chef der CS zurücktreten. Insgesamt sieben Personen hat die Bank beschatten lassen, darunter den ehemaligen Star-Manager Iqbal Khan.