Silvio Berlusconi: das Leben in Bildern

Berlusconi schloss 1961 sein Jura-Studium in Mailand ab. Während der Studentenzeit jobbte er als Staubsaugervertreter und als Sänger in Nachtclubs und auf Kreuzfahrtschiffen. Seine unternehmerische Karriere begann er als Bauunternehmer. In den 70er-Jahren gründete er einen lokalen Fernsehsender, aus dem das Medienunternehmen Mediaset entstand. Alle unternehmerischen Tätigkeiten fasste er in der Fininvest Holding zusammen.

Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Dies teilte ein Sprecher des Ex-Regierungschefs am Montag mit. Der 86-Jährige, der an Leukämie litt, war erst am Freitag in ein Krankenhaus in Mailand eingeliefert worden. Laut italienischen Medienberichten hatten die Behandlungen seiner Blutkrebserkrankung zuletzt keine Wirkung mehr gezeigt.