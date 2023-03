T-Mobile kauft Mobilfunk-Anbieter in Teilbesitz von Ryan Reynolds

So war er Teilmithaber des Mobilfunkunternehmens Mint Mobile, welches nun für 1,35 Milliarden Dollar an die Telekom-Tochter T-Mobile verkauft wurde.

Der 46-Jährige hat in diverse Firmen investiert.

In den USA kaufte T-Mobile nun das Mobilfunkunternehmen Mint Mobile für mehrere Milliarden Dollar.

Die Telekom-Tochter T-Mobile in den USA kauft das Mobilfunkunternehmen Mint Mobile, das sich teilweise im Besitz von Hollywood-Star Ryan Reynolds befindet. T-Mobile wird nach eigenen Angaben vom Mittwoch bis zu 1,35 Milliarden Dollar (rund 1,26 Milliarden Euro) für den Mint-Mobile-Mutterkonzern Ka’ena zahlen. Ka’ena gehören neben dem Prepaid-Anbieter Mint Mobile auch der auf internationale Telefonate spezialisierte Anbieter Ultra Mobile und das Telefonunternehmen Plum.

«Ich hätte mir nie erträumt, dass mir einmal ein Mobilfunkunternehmen gehört, und ich hätte mir sicherlich nie erträumt, dass ich es an T-Mobile verkaufe», schrieb Reynolds im Onlinedienst Twitter. «Das Leben ist seltsam und ich bin unglaublich stolz und dankbar.»

Als Schauspieler finde ich ihn ganz okay.

Als Schauspieler finde ich ihn ganz okay.

Total. Ein toller und sehr charmanter Mann. Als Schauspieler finde ich ihn ganz okay. Nein, überhaupt nicht.

Ryan Reynolds erwarb ein Viertel der Anteile an Mint Mobile

Reynolds trat auch regelmässig in humorvollen Werbespots des Anbieters auf, in denen er sich – manchmal begleitet von seiner Mutter oder seiner Schwägerin – direkt an die Kunden wandte. Er soll weiter seine «kreative Rolle» bei Mint ausüben, wie T-Mobile erklärte.