Das Townhouse aus «Der Teufel trägt Prada» steht zum Verkauf

Das Townhouse ist knapp sieben Meter breit, sechs Stockwerke hoch und befindet sich an der Upper East Side in New York.

Das Haus stammt aus dem Jahr 1906 und wurde damals von Stanford White, einem bekannten amerikanischen Architekten erbaut, der auch für den Madison Square Garden und andere bekannte Bauwerke in New York verantwortlich war. Rund 100 Jahre später, 2005, wurde es umfassend renoviert und umgestaltet. «Der Teufel trägt Prada» stammt aus dem Jahr 2006 und ein Blick in das Inserat zeigt: Seit da hat sich im Haus anscheinend kaum etwas geändert, es sieht immer noch so aus, wie zu Miranda Priestlys Zeiten. Im Instagram-Post des Modeblogs Diet Prada siehst du einige Direktvergleiche mit Filmszenen.