Störende Scheinwerfer – «Das Licht zündet direkt auf mein Haus – die ganze Nacht»

Wenn L. C.* in der Nacht aufsteht und ein Glas Wasser trinken will, muss sie dazu seit einigen Tagen kein Licht mehr anmachen. Grund dafür ist ein Scheinwerfer, mit dem eine nahegelegene Baufirma ihr Areal beleuchtet – und zwar ab dem Einbruch der Dunkelheit und die ganze Nacht hindurch. «Das Licht zündet direkt auf mein Haus», sagt C. zu 20 Minuten. «Das stört mich schon erheblich.»