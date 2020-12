Beim Krisenmanagment in der ersten Coronawelle sind Fehler passiert.

Ein Bericht, den die Bundeskanzlei erstellen liess, zeigt erstmals auf, was beim Krisenmanagement des Bundesrats schief lief. Im Dokument wurde das Handeln in der ersten Coronawelle von Februar bis August untersucht. Der Bericht wurde am Freitag vom Bundesrat abgesegnet. Der Grundtenor fällt positiv aus, wie das «St. Galler Tagblatt» schreibt. Doch es gibt auch Verbesserungspotential: